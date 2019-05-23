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23.05.19 11:12

Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Міністерство юстиції заявило, що глава Адміністрації Президента Андрій Богдан підпадає під дію закону "Про очищення влади" (люстрацію), але вони не можуть оскаржити це призначення.

Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит "Українських Новин", передає Цензор.НЕТ.

Мін'юст заявляє, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію і не має права обіймати посаду глави Адміністрації Президента.

У той же час міністерство заявляє, що не може зараз оскаржити в суді це призначення.

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"Додатково повідомляємо, що у рішенні Палати Верховного Суду від 15.03.2018 по справі № 800/414/17 за позовом Міністерства юстиції України до Вищої ради правосуддя про визнання протиправним та скасування рішень, зобов'язання вчинити дії Верховний Суд зазначив, що Мін'юст не наділений повноваженнями щодо звернення з позовом до суду при забезпеченні проведення перевірки, передбаченої Законом, оскільки таке право прямо не зазначено у Положенні про Міністерство юстиції України", - сказано у відповіді на запит.

Мін'юст підкреслює, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Також міністерство пояснило, що імені Богдана немає в Єдиному державному реєстрі люстрованних осіб, тому що він був звільнений з посади урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики до набрання чинності закону про люстрацію.

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

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