Зеленський розумна і серйозна людина, він добре вчиться. Не думаю, що він здатний зробити гірше, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в.о. міністра оборони Степан Полторак повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".



"Моє враження від першої зустрічі: він слухав, і він, думаю, прислухається до думок інших. На сьогодні, після першої зустрічі, не думаю, що він здатний зробити гірше. Головне, щоб людина хотіла вчитися. Президент України - досвідчена людина в плані навчання, він вчиться дуже добре. Я думаю, що він розумна людина, і він не буде робити неправильних кроків. І є люди, які зможуть порадити йому.

Він досить серйозна людина. Ми говорили про такі речі, що в нас сьогодні, на жаль, є десять обстрілів і один поранений. Двоє людей загинули в зоні проведення операції Об'єднаних сил, тому нам було просто не до жартів", - сказав він.

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Полторак також зазначив, що мріє про те, щоб Україна ніколи більше не повернулася в 2014 рік.

"Експерименти з армією закінчуються дуже погано. І для нас вони закінчилися тим, що ми втратили Крим, Донецьк і Луганськ", - сказав він.

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