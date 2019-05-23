Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Про це Геращенко написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Було б правильно, щоб АП оприлюднила стенограму зустрічі з лідерами фракцій. Я особисто підняла 3 теми. Перша і ключова- заручники і політв‘язні. В цій темі я готова передати всю інформацію, всі знання, всю " інституційну пам‘ять" новообраній владі, аби максимально сприяти звільненню. Це спільна справа всіх українців. Тут всі мають бути союзниками", - написала Геращенко.

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Геращенко нагадала, що звернула увагу на неприпустимість сексистських висловлювань деяких членів команди нового президента.

Депутат підкреслила, що вважає неконституційним указ президента про розпуск Верховної Ради.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський провів в Адміністрації Президента консультації з питання розпуску парламенту з керівниками фракцій Верховної Ради.