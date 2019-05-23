Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Мотопіхотний батальйон 53-ї механізованої бригади дислокований у районі Мангуша. При цьому головні сили бригади і штаб дислоковані далеко. Тому, щоб вирішити бюрократичні питання, треба їхати до Костянтинівки. Військові у фронтовій зоні сідають у машину, але... не беруть із собою зброї! На війні, без зброї. Вісім осіб. Вони не продумують маршрут. Не вивчають взаємодію з іншими частинами, і які блок-пости вони мають проїхати. Вони, імовірно, керувалися навігатором, ну, буває, заплуталися. Але ж вони проїхали два наші блок-пости - два! І чомусь не запитали дороги, не уточнили обстановку. Це просто якась жахливо абсурдна ситуація, адже запитай - і скажуть. І не змогли їх зупинити прикордонники на контрольному пункті. Прикордонники нібито навіть стріляли навздогін, але, очевидно, не на ураження, а попереджувальними. І вісім військових заїхали в полон", - зазначив журналіст.
"У липні 2015 року на цій же трасі заїхав із вантажем боєприпасів в український полон знаменитий російський майор Старков - начальник озброєння 5-ї мотострілецької бригади ЗС РФ - його швидко захотіли обміняти. Також у 15-му тут заїхав у полон російський снайпер Кімаковський - цей сидить у нас досі. Але минуло вже стільки років, триває війна, як можна бути такими легковажними? Чому так бездарно організована поїздка? Сподіваюся, службове розслідування буде об'єктивним. Людей треба рятувати, їхнє життя найважливіше, але, на жаль, наших полонених ворог швидко не віддає, як свідчить практика. Не можна допустити повторення таких сумних випадків", - резюмував Бутусов.