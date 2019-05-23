"Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом та захистом державної таємниці", - представництво ЄС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказала заступник глави представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн під час шостої зустрічі парламентсько-громадянської платформи в четвер у Києві.

За її словами, якщо СБУ має намір посилити співпрацю з міжнародними партнерами, дуже важливо підвищити рівень довіри на міжнародному рівні і всередині країни.

Вона зазначила, що відсутність реформ у СБУ перешкоджає зміцненню довіри та подальшій інтеграції України до західних країн, через що реформу спецслужби необхідно реалізовувати в найкоротші терміни.

"Функції СБУ мають бути обмежені контррозвідкою, контртероризмом і захистом державної таємниці. Водночас СБУ має позбутися функцій у сфері економічної та організованої злочинності", - констатувала заступник голови представництва ЄС.

Вона висловила сподівання, що новий президент і майбутній склад Верховної Ради продовжать реформування судового та правоохоронного сектору, яке проводилося протягом останніх років.

Зокрема, за її словами, необхідно удосконалити систему добору суддів та введення ефективних критеріїв оцінки їхньої доброчесності.

Крім того, Вайдеманн зазначила, що повноцінне реформування має торкнутися й органів прокуратури.

Серед іншого, вона сподівається, що новий президент України продовжить слідувати європейській та євроатлантичній інтеграції.

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