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23.05.19 12:18

Радбез ООН паралізовано, - Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у четвер, 23 травня, заявив, що відносини між потужними державами світу ще ніколи не були такими нерівномірними, як зараз.

Радбез ООН паралізовано, - Гутерреш

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Відносини між наддержавами - наприклад, США, Росією і Китаєм - ніколи не були такими дисфункціональними, як зараз", - заявив генсек в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Саме тому, на думку Гутерреша, настільки важко зараз працювати Раді Безпеки ООН.

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"Коли у нас справжня криза, наприклад, в Сирії або навколо Ірану, майже неможливо отримати одноголосне рішення в РБ", - сказав він.

Ця ситуація дуже непокоїть генсека ООН.

"Ми бачимо, що Раду безпеки паралізовано. З огляду на самі загрози миру в світі, це мене дуже непокоїть", - зазначив Гутерреш.

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