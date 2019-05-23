Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

"Він (Зеленський. - Ред.) діє відповідно до ситуації, яка склалася. У Верховної Ради на сьогодні рейтинг 4-5%, народ не довіряє Верховній Раді. З огляду на бажання українського народу, президент діє адекватно. А опір є і буде", - сказав Кравчук.

Воднчоас перший український президент назвав "базаром" засідання Ради, на якому депутати не поставили до порядку денного його законопроекти.

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"Це свідчить про те, що Верховна Рада і в цілому стара влада не збирається конструктивно співпрацювати з президентом", - додав Кравчук.

Президент України Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові з трибуни Верховної Ради 20 травня заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання. Він закликав народних депутатів ухвалити низку законів, зокрема про скасування депутатської недоторканності, ухвалити Виборчий кодекс і "зробити відкриті списки". При цьому Зеленський зазначив, що дає депутатам для цього два місяці.

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.