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23.05.19 12:34

У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП і "Батьківщина", - опитування

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, то в парламент за п'ятивідсотковим бар'єром могли б пройти партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Петра Порошенка" Солідарність ", ВО "Батьківщина".

У Раду можуть пройти партії "Слуга народу", "ОП - За життя", БПП і "Батьківщина", - опитування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Згідно з оприлюдненими в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер даними, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційна платформа - За життя" - 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7, 3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.

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Партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б 4,2%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 3,2%.

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