Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо замінити систему петицій, які не працюють, реальним впливом народного вето... Він працює у багатьох країнах. Якщо Верховна рада ухвалює закони 16 січня (скандальні диктаторські закони від 16 січня 2014 року, що обмежують права громадян. Нині їх скасовано. - Ред.), то за допомогою ІТ-технологій народ мобілізується і накладає вето. Для цього достатньо кожну бабцю в селі забезпечити смартфонами... Ми порахували з економістами, що вигідніше кожній бабці в селі купити смартфончик…", - заявив Стефанчук.
На питання, за які гроші це можна здійснити, він відповів: "За ті, які будуть вивільнені від проведення паперових процедур голосування, що існують за методичками 18 століття".
"Ми говоримо про комплексні речі на майбутнє, тому що сьогодні система виборів побудована на ідеології 18 століття. Виявляється, у державі, де всі рівні перед законом, впливати можуть тільки люди, які опинилися у конкретний день, конкретний час у конкретному місці. У період глобалізації суспільства - це нонсенс", - додав Стефанчук.