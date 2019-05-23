Зеленський залишив Свириденка Уповноваженим Президента з питань реабілітації учасників бойових дій, - указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ №319/2019 опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Свириденка Вадима Васильовича Уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій", - йдеться в Указі.



Фото: Свириденко /Facebook

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Зазначимо, що спочатку на президентському сайті вийшов Указ про звільнення Свириденко з посади Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників бойових дій.

"1. Звільнити Свириденко Вадима Васильовича з посади Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій.

Визнати таким, що втратив чинність, статтю 1 Указу Президента України від 22 листопада 2018 N9 386 "Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій"", - йдеться в Указі №318/2019.

Довідка. Вадим Свириденко - ветеран АТО, вже був на посаді Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників АТО з 01.12.2016 по 22.11.2018. Під час президентських перегонів активно підтримував Петра Порошенка.

"Я, Свириденко Вадим, обираю президентом і головнокомандувачем Порошенка Петра Олексійовича. Я бачу за ним майбутнє і ми все переможемо. Слава Україні", - сказав він під час свого виступу на Всеукраїнському громадському форумі "Відкритий діалог" в лютому 2019 року.