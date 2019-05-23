До відповідальності готовий, але НАБУ має відповісти першим, - Луценко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Луценка, опублікованому в Facebook.

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"Останнім часом багато йдеться про необхідність тотальної зміни керівництва держави, зокрема керівників правоохоронних структур, які, мовляв, не впоралися з проблемою боротьби з корупцією в нашій країні. Я ніколи не прогинав і не прогну хребет заради жодної посади - для мене всі вони тимчасові. До відповідальності готовий, але хотів би розібратися, хто працював, а хто саботував поставлені законом завдання", - сказав він.

Після цього він розповів, що Генеральна прокуратура разом із Національною поліцією, Фіскальної службою, Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань домоглася 2876 обвинувальних вироків у корупційних справах, тоді як САП і НАБУ - жодного.

"Ми працювали, працюємо і будемо працювати ефективно в межах того, що закон дозволяє нам. САП і НАБУ явно не впоралися з поставленими завданнями. До того ж саме НАБУ, яке багато говорить, але показує нульовий результат, керівник якого призначається указом президента, на мою думку, має відповісти за провал боротьби з високопоставленою корупцією першим. Ми - працюємо далі", - сказав Луценко.

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