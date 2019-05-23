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23.05.19 13:33

Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко 18 травня видав наказ провести опитування серед військовослужбовців ЗСУ щодо їхнього ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" та "ЛНР". Як виявилося, цей документ містив викривлену інформацію і вже втратив чинність.

Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців Збройних сил України та втілення упереджувальних заходів на майбутнє, щодо захисту цивільного населення. Утім, у документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на всіх громадян України без винятку і не мала містити залучення військовослужбовців", - йдеться в заяві.

В оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначено службову перевірку.

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Раніше з'явилася інформація про те, що екс-начальник Генштабу Муженко 18 травня поставив завдання з'ясувати ставлення армії до переговорів з "Л/ДНР".

"Командирам військових частин організувати та провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення (доповісти. - Ред.) аналіз вивчення цього питання та можливі наслідки зазначеного", - йшлося в наказі, копія якого виявилася в розпорядженні Фонду "Повернись живим".

Наказ зясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з Л/ДНР містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК Північ 01

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