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23.05.19 13:31

"Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради. ВIДЕО

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявляє, що оскарження указу Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не впливатиме на виборчий процес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна", про це вона сказала на брифінгу в четвер у Києві.

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"Відповідно до чинного законодавства, немає підстав для того, щоб зупинити підготовку проведення виборів. Виборчий процес незворотній", - сказала вона.

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вчинив відповідно до ситуації, - Кравчук про розпуск Ради

21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

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