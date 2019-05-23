Постачальника спецзв'язку для Кремля і міноборони РФ оголошено в міжнародний розшук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє РБК, яке належить Григорію Берьозкіну.

НВО "Каскад" - постачальник обладнання спецзв'язку для Міноборони РФ і Кремля.

Зазначається, що Агарон є громадянином Росії та Ізраїлю.

За матеріалами справи, він покинув Росію в 2016 році.

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Справу стосовно Агарона порушено за ст. 291 ч. 5 КК РФ (дача хабара в особливо великому розмірі).

ПАТ "Каскад", як зазначено на сайті компанії, займається розробкою, виробництвом і впровадженням систем електро- і радіозв'язку, комунікацій і автоматизованих систем управління. Серед проектів компанії - система урядового зв'язку "Кавказ" (так звані АТС-1 і АТС-2, або "вертушка" і "Кремлівка"), системи зв'язку для Міноборони (зокрема, "Редут" для РВСН, рухливі командні пункти РВСН "Зеніт", "Граніт" і "Розмах" для комплексів "Тополь-М", командні модулі для бойового залізничного ракетного комплексу РВСН та ін.).

Крім військових, продукцію "Каскаду" використовують адміністрація президента, уряд, Держдума, ФСБ, МВС, МЗС і Генштаб, зазначено на сайті підприємства.