Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила глава Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук на брифінгу 23 травня.

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"Сьогодні, 23 травня 2019 року, фактично після публікації відповідно до закону указу президента України від 21 травня 2019 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, і, відповідно до закону України про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після публікації, тобто, з 24 травня 2019 року без ухвалення Центральною виборчою комісією будь-якого рішення про його початок", - сказала Сліпачук.

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Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

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21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.