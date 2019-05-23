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23.05.19 13:44

Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов

На полігоні ЗСУ на півдні країни відбувся черговий етап випробувань українських ракет.

Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов

Про це повідомив Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, продовжується робота з модернізації ракет та ракетного комплексу "Вільха" і "сьогодні відбулися пуски ракет підвищеної дальності "Вільха - М" та ракет з касетною бойовою частиною "Вільха - Р"".

Олександр Турчинов також зазначив, що випробування будуть продовжуватися до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу "Нептун" і висловив сподівання, що вони також відбудуться вдало.

"Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети "Вільха-М", "Вільха-Р" та мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун". Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться", - сказав він.

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