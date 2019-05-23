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23.05.19 14:00

Ми згуртовані і працюємо, - глава НБУ Смолій заявив, що ні він, ні його команда у відставку не збираються

Глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій не збирається у відставку.

Ми згуртовані і працюємо, - глава НБУ Смолій заявив, що ні він, ні його команда у відставку не збираються

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам у кулуарах конференції "Комунікація центрального банку: від таємниці - до прозорості" в Києві в четвер.

"Моя команда згуртована і працює, ніхто поки не говорив про те, що готовий або хоче піти зі своєї посади. Ми абсолютно згуртовані, працюємо і сподіваємося, що це також буде одним з ознак фінансової стабільності. Ніяких рухів у команді НБУ не передбачається", - сказав він.

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Смолій додав, що зараз якогось політичного тиску на НБУ немає: "Ми не відчуваємо сьогодні тиску на Нацбанк. Ми сподіваємося, що будемо залишатися незалежною інституцією, як це прописано в законі".

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