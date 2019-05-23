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23.05.19 14:10

ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Центральна виборча комісія може не встигнути підготуватися до виборів у призначений термін, тому очікує від президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів внесення змін до законів про державні закупівлі.

ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в такому разі триватиме лише 58 днів. Наголошуємо, що строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу... За чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне видрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес", — підкреслила вона.

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"Я сподіваюсь і очікую від президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів негайного прийняття рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року відповідно до законів України і найкращих демократичних європейських практик", — сказала голова ЦВК.

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Нагадаємо, виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня, наступного дня після публікації відповідного указу президента.

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