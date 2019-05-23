ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

"Законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в такому разі триватиме лише 58 днів. Наголошуємо, що строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу... За чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне видрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес", — підкреслила вона.

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ЦВК вважає, що невідповідність законодавства може призвести до неможливості провести низку процедур:

забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів

виготовлення та доставку бланків протоколів про підрахунок голосів, актів, та інших документів

транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації від ДВК до ОВК

виготовлення інформаційних плакатів політичних партій

публікацію інформації ЦВК та ОВК в регіональних чи місцевих друкованих ЗМІ, щодо переліку виборчих округів, формування ОВК та ДВК, а також змін у їх складі

реалізацію права агітації в друкованих та електронних ЗМІ за кошти державного бюджету в строки, визначені законом.

"Я сподіваюсь і очікую від президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів негайного прийняття рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року відповідно до законів України і найкращих демократичних європейських практик", — сказала голова ЦВК.

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Нагадаємо, виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня, наступного дня після публікації відповідного указу президента.