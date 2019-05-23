ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" про це на брифінгу повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
"Законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, який в такому разі триватиме лише 58 днів. Наголошуємо, що строки і порядок проведення державних закупівель значно перевищують строки виборчого процесу... За чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне видрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес", — підкреслила вона.
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- ЦВК вважає, що невідповідність законодавства може призвести до неможливості провести низку процедур:
- забезпечення виготовлення виборчих бюлетенів
- виготовлення та доставку бланків протоколів про підрахунок голосів, актів, та інших документів
- транспортування протоколів про підрахунок голосів та іншої виборчої документації від ДВК до ОВК
- виготовлення інформаційних плакатів політичних партій
- публікацію інформації ЦВК та ОВК в регіональних чи місцевих друкованих ЗМІ, щодо переліку виборчих округів, формування ОВК та ДВК, а також змін у їх складі
- реалізацію права агітації в друкованих та електронних ЗМІ за кошти державного бюджету в строки, визначені законом.
"Я сподіваюсь і очікую від президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів негайного прийняття рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року відповідно до законів України і найкращих демократичних європейських практик", — сказала голова ЦВК.
Нагадаємо, виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня, наступного дня після публікації відповідного указу президента.