Венеціанська комісія оцінить український закон про мову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні, поширеному в четвер прес-службою Ради Європи, 22 травня президент Венеціанської комісії отримав лист із проханням до Венеціанської комісії надати висновок щодо закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної мови".

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

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15 травня тодішній президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, відзначивши його виняткову збалансованість.

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського "мовного закону".