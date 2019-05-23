Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши скан-копію протоколу.

"Сьогодні під час допиту в Генпрокуратурі передав слідству оригінали документів, які мені у вівторок повернуло ФБР у зв'язку із закінченням слідства та засудженням Манафорта в Америці. Публікую протокол повернення мені речових доказів від ФБР", - написав Лещенко.

Нардеп зазначив, що серед переданих у прокуратуру документів є оригінальні з підписами Манафорта і печаткою компанії "Девіс Манафорт".

"Вони (документи, - Ред.) дозволяють відслідкувати переказ однієї із сум, що фігурує в "амбарній книзі" Партії регіонів. Серед документів є договір на переказ від Януковича на Манафорта 750 тисяч доларів з рахунку офшорної компанії з Беліза, який був відкритий у Киргизстані", - повідомив Лещенко.

Він також додав, що аналогічна сума з аналогічною датою фігурує в "чорній бухгалтерії" Віктора Януковича.

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