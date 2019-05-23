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23.05.19 14:19

"Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори

"Народний фронт" закликає народних депутатів усіх фракцій Верховної Ради України невідкладно долучитися до підписання подання до Конституційного Суду щодо відповідності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року.

"Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту".

"Ми твердо заявляємо про те, що підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки йдеться про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави - Президентом України", - йдеться в заяві.

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"На цьому фоні абсолютно безглуздими і безпідставними видаються примітивні пояснення, що начебто йдеться про продовження роботи цього складу парламенту на кілька місяців. Ні! Або ми сьогодні захистимо Основний Закон України від цинічної атаки, або його нехтування породжуватиме нові глобальні загрози для держави.

Переконані, це іспит державницьких сил на здатність захистити країну від правового безчинства і руйнування основ державності", - наголосили в НФ.

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