"Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Народного фронту".

"Ми твердо заявляємо про те, що підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки йдеться про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави - Президентом України", - йдеться в заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК. ВIДЕО

"На цьому фоні абсолютно безглуздими і безпідставними видаються примітивні пояснення, що начебто йдеться про продовження роботи цього складу парламенту на кілька місяців. Ні! Або ми сьогодні захистимо Основний Закон України від цинічної атаки, або його нехтування породжуватиме нові глобальні загрози для держави.

Переконані, це іспит державницьких сил на здатність захистити країну від правового безчинства і руйнування основ державності", - наголосили в НФ.