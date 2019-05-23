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23.05.19 14:25

Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк

Україні важливо виконати поточну програму з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом, а також зберегти співпрацю в найближчі три роки, щоб уникнути економічної кризи.

Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен на прес-конференції.

"Програма МВФ є відмінним захистом для збереження макроекономічної стабільності в країні. Ми вважаємо критично важливим продовжити співпрацю з МВФ у найближчі три роки. Ми закликаємо нового президента зберегти цю співпрацю", - наголосила Кахконен.

Вона також зазначила, що продовження співпраці з ключовим кредитором України дозволить відкрити доступ до інвестицій в нашу країну.

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"Світовий банк не зможе далі рухатися і надавати підтримку бюджету України, якщо Україна не залишиться в програмі МВФ. Якщо ж буде виконання програми Фонду, то це відкриє доступ до інших кредитів", - додала вона.

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