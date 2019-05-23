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23.05.19 14:45

Хочемо низьких тарифів - потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики, - Зеленський на iForum

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що для вирішення проблем і прориву в багатьох галузях Україні необхідні інновації та нові сучасні підходи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на iForum 2019 у четвер у Києві.

"Насправді, у нас дуже багато викликів. Я скажу кілька тез. Ми хочемо низьких тарифів - потрібно менше бла-бла-бла про це, потрібно тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики. Ми хочемо екологічно чистий і доступний транспорт - нам потрібно зробити інфраструктуру для електромобілів і безпілотників", - сказав він.

Зеленський зауважив, що слова про "гарне майбутнє для наших дітей" будуть просто порожніми фразами, поки у сфері освіти не застосовуватимуться інновації.

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"Ви самі знаєте, що без інновацій немає конкуренції, без конкуренції немає робочих місць, виробництва, податків", - наголосив президент.

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