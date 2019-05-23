Нацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива", - прес-служба Бахматюка

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив власник банку Олег Бахматюк через свою прес-службу, сама заява потрапила до редакції "Деловая столица".

У заяві наголошується, що у справі цього банку вже є рішення Окружного адміністративного суду Києва 826/11415/16 і воно набуло чинності після його перегляду Шостим апеляційним адміністративним судом 17 квітня 2019 року. Тому початок провадження у справі про ліквідацію банку є грубим порушенням чинного законодавства.

У заяві висловили думку, що Нацбанк пішов на такі дії у відповідь на гучні заяви Олега Бахматюка про економічну політику НБУ, яка призвела до стагнації банківського сектору країни. Також заявлено тезу: "Люди, які сьогодні керують Національним банком, абсолютно не є самостійними, і ними досі керує Валерія Гонтарева, незважаючи на втечу до Лондона. Про упередженість Валерії Гонтаревої, серед усього іншого, свідчить хоча б той факт, що єдиний суд, який стосувався знищення банків, вона особисто відвідала - це був суд щодо банку "Фінансова ініціатива". Інші суди Валерія Гонтарева ігнорувала".

Також прес-служба Бахматюка висловила стурбованість, що в Україні "досі не надано політичної та юридичної оцінки роботі Нацбанку, яка де-факто призвела до повної відсутності кредитування реального сектору економіки та запобігання появі точок зростання". Водночас висловлено ​​впевненість, що діям Нацбанку і чиновників буде дана історична оцінка. "Але люди, які керують Національним банком, мають чітко усвідомити, що ера їхньої безкарності минула. І якщо прикриватися зовнішніми інвесторами або національними інтересами - все одно правда має право на життя".

У прес-службі заявляють, що впевнені в доведенні до банкрутства банку "Фінансова ініціатива" "суто за примхою і бажанням його знищити". Висловили впевненість, що такі дії - це приклад недолугості та невміння провести нормальні переговори, а такі наміри Олег Бахматюк завжди декларував.

Водночас у заяві висловили сподівання, що рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива" буде оцінено правоохоронними органами. І також будуть оцінені всі інші кроки, які були перед тим зроблені Валерією Гонтаревою і правлінням НБУ щодо ліквідації банків у 2015 році.

У заяві зазначено, що Бахматюк звертатиметься до суду, оскільки вважає рішення незаконним і робить це також для відновлення справедливості та покарання винних згідно із законом.

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