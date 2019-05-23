Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман

Про це прем'єр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Так, за його словами, в планах:
- Оновлення спеціалізованого санітарного транспорту.
- Закупівля сучасних диспетчерських систем.
- Проведення спеціальних тренінгів з підвищення кваліфікації медиків.
- Перебудова приймальних відділень лікарень.
- Переформатування алгоритмів прийняття виклику – у бік швидкості та ефективності роботи лікарів.
- Перегляд обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.
- Запуск нових механізмів оплати роботи – працівник швидкої повинен отримувати гідну зарплату.
"Мета - зробити екстрену допомогу доступною і максимально ефективною", - підсумував прем'єр.