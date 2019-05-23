Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман

Про це прем'єр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, в планах:

Оновлення спеціалізованого санітарного транспорту.

Закупівля сучасних диспетчерських систем.

Проведення спеціальних тренінгів з підвищення кваліфікації медиків.

Перебудова приймальних відділень лікарень.

Переформатування алгоритмів прийняття виклику – у бік швидкості та ефективності роботи лікарів.

Перегляд обов’язкових протоколів диспетчерів і протоколів командних дій бригад.

Запуск нових механізмів оплати роботи – працівник швидкої повинен отримувати гідну зарплату.

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"Мета - зробити екстрену допомогу доступною і максимально ефективною", - підсумував прем'єр.