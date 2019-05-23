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23.05.19 14:55

Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман

Уже до кінця року оновлені диспетчерські мають сформувати єдину електронну систему і з'являться перші результати пілотних проектів у Донецькій, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях і Києві.

Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман

Про це прем'єр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, за його словами, в планах:

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"Мета - зробити екстрену допомогу доступною і максимально ефективною", - підсумував прем'єр.

Реформа екстреної медицини стартує в Україні, - Гройсман 01

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