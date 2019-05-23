Інновація від Kasta. Сплачуйте посмішкою у відділеннях KastaPost по всій країні

І це дійсно приносить результат, адже компанія є лідером з продажів у категорії "Одяг та взуття" та впевнено продовжує свій інноваційний розвиток, впроваджуючи нові продукти. Такі як KastaID - платіжний інструмент, який дозволяє розраховуватись за покупки біометрією обличчя.



Використовуючи цей новий сервіс клієнти платформи тепер можуть автоматично оплачувати тільки ті товари, які підійшли їм після примірки в одному з 104 відділень KastaPost, які працюють в Україні. І зробити це можна посмішкою, яку зареєструє встановлена камера. Однак для цього обов’язково мати встановлений мобільний додаток Kasta.ua, бути учасником програми лояльності KastaBlack та підключити банківську платіжну карту.



Головне завдання сервісу - покращити користувацький досвід для покупців. А також максимально мінімізувати випадки, коли ви не вгадуєте з розміром чи фасоном. Впливає це позитивно і на швидкість операцій у відділеннях, адже система може сама визначати особу клієнта та сигналізувати працівникам про те, яке саме замовлення слід винести зі складу.



Для використання платіжного сервісу KastaID клієнт компанії має зареєструватись у додатку Kasta.ua, надати свої персональні дані, а також завантажити особисту фотографію. Після чого підключити банківську картку, з якої в подальшому будуть автоматично списуватись кошти за покупки на сайті Kasta. Ну і, звісно ж, потрібно мати активованою послугу KastaBlack.







Функція автоматичного розпізнавання обличчя на базі технології Amazon Rekognition дає можливість масштабувати дану послугу по всій національній мережі відділень KastaPost. Amazon Rekognition заснована на перевіреній технології глибокого навчання, яка добре маштабується та була розроблена експертами Amazon в області комп'ютерного зору для щоденного аналізу мільярдів зображень і відео. Таке нововведення компанії Kasta допомагає ще більше вдосконалити досвід покупок клієнтів Kasta в Інтернеті, зняти бар'єр страху помилки з розміром і дати можливість часткової оплати замовлення (тільки за ті речі, які підійшли).



Саме впровадження цієї надсучасної технології, коментує генеральний директор Kasta Андрій Логвин, дає можливість поступово запровадити повну автоматизацію платежів за допомогою біоідентифікації. І в майбутньому кожен клієнт матиме можливість оплачувати товари навіть не бравши з дому гаманець чи мобільний телефон. Адже для покупки буде достатньо тільки посмішки.



Буквально кілька років тому подібна технологія вважалась чимось фантастичним. Зараз же вона перетворюється на реальність для всіх українців, завдяки спільному проекту Kasta, компанії Visa та Приватбанку. Саме це партнерство і дозволило реалізувати KastaID - перший масовий сервіс біометричної оплати покупок в країні.



Впроваджуючи цю технологію Kasta планомірно виконує свою місію - дивувати клієнтів та перетворювати онлайн-шопінг на зручний, швидкий та дешевий процес. А також поступово наближує майбутнє, у якому вам взагалі буде не потрібна готівка. Це, до речі, дозволяє у перспективі значно підвищити рівень життя містян. Адже економія часу при оплатах автоматично дозволяє вам краще почуватись у межах міста та мати більше часу для власних справ.



Користувачі KastaID мають можливість робити це вже зараз. Обираючи товари та оплачуючи їх посмішками. Майбутнє шопінгу вже тут. Завдяки Kasta.

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