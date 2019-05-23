Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів

Електронна петиція за відставку президента Володимира Зеленського на офіційному сайті глави держави набрала понад 25 тисяч голосів за першу добу після реєстрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами автора петиції Максима Безрука, голосування за Зеленського "в більшості своїй було протестним", і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук

"Ваша особистість зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання та інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ваші заяви і дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію", - йдеться в тексті петиції.

"Виникає неприпустима ситуація, коли "слуга народу" не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки", - зазначає автор.

Нагадаємо, для того, щоб її розглянув президент, петиція має зібрати 25 000 голосів за 92 дні.