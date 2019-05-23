НАТО закликало РФ залишити окупований Крим, у Москві відповіли, що у них "вистачить сил і засобів захищати свою землю"

Про це він сказав журналістам у четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Питання приналежності півострова для Росії закрите. Це наша земля, і ми будемо її захищати. Засобів і сил для цього вистачить", - сказав Слуцький журналістам у четвер.

Російський політик заявив, що заклики НАТО залишити окупований Крим "відображають загальний антиросійський курс альянсу" і "служать виправданням для посилення його активності на південних рубежах Росії"

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Слуцький вважає що "ні США, ні Євросоюз, ні НАТО не можуть нав'язувати свою волю кримському народу".

22 травня голова військового комітету НАТО Стюарт Піч на засіданні керівників генеральних штабів країн заявив, що альянс не визнає і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією і зажадав від Москви вивести військових з території окупованого півострова.