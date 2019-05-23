Пункти пропуску з окупованими територіями переходять на літній режим роботи, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.
У повідомленні зазначається: "З 1 червня 2019 і впродовж усього літнього періоду контрольно-перевірочні і пропускні заходи у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об'єднаних сил здійснюватимуться з 06.00 до 20.00.
Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:
КПВВ "Золотий" - дорожній коридор "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ";
КПВВ "Майорське" - дорожній коридор "Горлівка - Бахмут";
КПВВ "Мар'їнка" - дорожній коридор "Донецьк - Курахове";
КПВВ "Новотроїцьке" - дорожній коридор "Донецьк - Маріуполь (через Волновахи)";
КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) - дорожній коридор "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка -Маріуполь";
КПВВ "Станиця Луганська" - дорожній коридор "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар".