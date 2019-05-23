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23.05.19 17:48

До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення

Позов про скасування указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради надійшов до Верховного Суду.

До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.

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Заяву подала фізична особа. Тепер суддя до 29 травня має винести ухвалу про наступні процесуальні дії.

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

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21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення 01

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