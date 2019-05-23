До Верховного Суду надійшов позов про скасування указу Зеленського про розпуск ВР. До 29 травня щодо нього винесуть рішення

Про це повідомляється на сторінці суду в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До Верховного Суду надійшла позовна заява про визнання протиправним та нечинним Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів"", - йдеться в повідомленні.

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Заяву подала фізична особа. Тепер суддя до 29 травня має винести ухвалу про наступні процесуальні дії.

Нагадаємо, в ході інавгураційної промови Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

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21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.