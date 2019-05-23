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23.05.19 17:52

Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата

Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко припускає, що 24 травня на зборах депутатів фракції "Блоку Петра Порошенка" його позбавлять мандата, після чого Генпрокуратура зможе розпочати проти нього активні слідчі дії.

Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата

Про це Лещенко сказав перед допитом у Генпрокуратурі 23 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради 22 травня оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" чотирьох народних депутатів, зокрема і Сергія Лещенка.

Минулого тижня Лещенко назвав "трагіфарсом" кримінальне провадження, яке відкрила стосовно нього Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Воно стосується купівлі елітної квартири в центрі Києві за нібито хабарі.

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"Ця справа, яка стосується квартири, на моє переконання, уже трагіфарс... Трагіфарс не мій, а трагіфарс Юрія Луценка і його заступника Назара Холодницького, тому що вони – це чиновники епохи [президента України] Порошенка, які мають іти зі своїх посад", – сказав Лещенко під час брифінгу біля Верховної Ради.

За його словами, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкрив провадження за отримання хабара "згідно з публікацією, яка була розміщена на анонімному веб-сайті під назвою "Антикор" за підписом неіснуючого журналіста".

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