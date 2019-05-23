Лещенко припускає, що 24 травня фракція БПП позбавить його депутатського мандата

Про це Лещенко сказав перед допитом у Генпрокуратурі 23 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради 22 травня оголосила про вихід із фракції "Блоку Петра Порошенка" чотирьох народних депутатів, зокрема і Сергія Лещенка.

Минулого тижня Лещенко назвав "трагіфарсом" кримінальне провадження, яке відкрила стосовно нього Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Воно стосується купівлі елітної квартири в центрі Києві за нібито хабарі.

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"Ця справа, яка стосується квартири, на моє переконання, уже трагіфарс... Трагіфарс не мій, а трагіфарс Юрія Луценка і його заступника Назара Холодницького, тому що вони – це чиновники епохи [президента України] Порошенка, які мають іти зі своїх посад", – сказав Лещенко під час брифінгу біля Верховної Ради.

За його словами, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкрив провадження за отримання хабара "згідно з публікацією, яка була розміщена на анонімному веб-сайті під назвою "Антикор" за підписом неіснуючого журналіста".