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24.05.19 00:07

Мін'юст роз'яснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра юстиції Сергій Петухов направив лист до Адміністрації президента з роз'ясненням закону про люстрацію і його застосування щодо посади глави АП.

Мін'юст роз'яснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана. ДОКУМЕНТ

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Суб'єкт призначення відповідає за проведення люстраційної перевірки і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених Законом, має звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції. Ми вносимо цю особу в люстраційний реєстр.

У разі невиконання вимог Закону "Про очищення влади" остаточне рішення має приймати суд і ми не виключаємо такого варіанту", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, для перевірки правильності виконання закону про люстрацію Мін'юст запитав копії трудових книжок новопризначених керівників Адміністрації Президента, серед яких і глави АП  Андрія Богдана.

Мінюст розяснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана 01
Мінюст розяснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана 02

Мінюст розяснив АП норми закону про люстрацію і запитав для перевірки копію трудової книжки Богдана 03

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