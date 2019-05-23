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23.05.19 18:39

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Золотого, біля Миколаївки і Пісків застосували ПТРК, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Золотого, біля Миколаївки і Пісків застосували ПТРК, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з мінометів калібру 120 і 82 мм і крупнокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-4.

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Втрат серед українських військовослужбовців немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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