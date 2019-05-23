Кабмін затвердив порядок перевірки одержувачів субсидій, пенсій і пільг

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".
Так, державні органи перевірятимуть інформацію про громадян, яка впливає на рішення про виплату соціальної допомоги.
"Здійснювана Мінфіном верифікація державних виплат має на меті сприяння розвитку справедливої системи соціального забезпечення в Україні, підвищення адресності державних виплат, оптимізації бюджетних витрат", - пояснюють в уряді.
Там також повідомляють, що врегулювали питання захисту персональної інформації громадян. Раніше суди скасовували рішення уряду про проведення перевірки одержувачів соціальних виплат саме через порушення захисту персональних даних.
В уряді додають, що розробили і зареєстрували спеціальний законопроект, який дозволить врегулювати на державному рівні повномасштабний аудит пенсій та інших соціальних допомог, однак парламент цей законопроект поки не схвалив.
Верифікація (перевірка) одержувачів соціальних виплат - це процес перевірки фактичного соціального становища набувачів соціальних виплат, зокрема, виплат безробітним і субсидій. Метою такої перевірки є мінімізація зловживань при отриманні соціальних виплат, а також корупції в процесі призначення таких виплат.
Напередодні Конституційний суд України постановив, що Мінфін не має права здійснювати перевірку одержувачів державних соціальних виплат.
У Мінфіні повідомили, що продовжуватимуть перевіряти одержувачів соціальної допомоги навіть незважаючи на рішення Конституційного суду.
У листопаді 2018 у Мінфіні повідомили, що розробляють новий законопроект про верифікацію одержувачів субсидій.