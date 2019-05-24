Екс-перекладачеві Гройсмана Єжову, обвинуваченому в державній зраді, продовжили арешт

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Термін арешту Єжова закінчувався 3 червня, і прокурор Ігор Кринін у зв'язку з цим подав клопотання про продовження тримання під вартою.

Він обґрунтував таку міру тим, що на свободі підсудний, на його думку, може сховатися, чинити тиск на свідків або продовжити вчиняти правопорушення. Прокурор заявив, що Єжов може втекти до Росії, оскільки раніше часто туди виїжджав, а російські спецслужби нібито збиралися оформити йому громадянство.

Проросійськи налаштований адвокат Валентин Рибін заперечив проти задоволення клопотання. За його словами, Єжов обвинувачується в скоєнні конкретних дій – в тому, що він пересилав електронною поштою матеріали про роботу уряду співробітнику російської розвідки на ім'я Олександр. Проте, на думку захисника, під час судового слідства прокуратура не змогла довести те, що документи, які нібито пересилав Єжов могли нашкодити Україні, і те, що вони адресувалися саме російському розвіднику. Тому, як вважає адвокат, немає ніяких підстав тримати його клієнта в СІЗО.

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Сам Єжов у своєму виступі висловив протест у зв'язку з тим, що засідання в його справі відбуваються дуже рідко, і на них не розглядається нічого, крім продовження арешту.

За його словами, заяви прокурора про те, що на волі, він може продовжити вчиняти злочин є абсурдними, оскільки він давно не працює перекладачем прем'єра, а Володимир Гройсман взагалі подав у відставку. Разом зі своїм адвокатом Єжов попросив суд відпустити його з-під варти.

Заслухавши сторони, суд пішов до нарадчої кімнати, після чого оголосив рішення – задовольнити клопотання прокурора. Суддя Олена Первушина, яка головувала на засіданні, обґрунтувала своє рішення тим, що стаття, яка інкримінується Єжову, є особливо тяжкою і не передбачає іншого запобіжного заходу. При цьому суддя визнала, що під час суду ризики перебування обвинуваченого на волі дійсно зменшилися, але не наскільки, щоб звільнити його з-під варти. Арешт Єжову був продовжений до 21 липня.

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23 травня суд знову не встиг розглянути нічого, крім міри запобіжного заходу. Наступне засідання в справі заплановано на 2 липня.

СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.