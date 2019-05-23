Думаю, Зеленський незабаром призначить членів української делегації в Тристоронній контактній групі, - Кучма

Про це він заявив на зустрічі з Ертурулом Апаканом, який завершує своє перебування на посаді голови СММ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-секретаря Кучми Дарку Оліфер.

"Я глибоко переконаний, що Президент Зеленський повністю усвідомлює як важливість Нормандського формату, так і Мінського процесу. Думаю, найближчим часом він ухвалить відповідні кадрові рішення щодо складу української делегації в Мінську", - зазначив Леонід Кучма.

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Леонід Кучма представляв Україну в Тристоронній контактній групі з 2014 по 2018 рр. Після нього нашу країну на переговорах представляв Євген Марчук. 19 травня Марчук залишив цю посаду, і зараз позиція представника України в ТКГ вільна.