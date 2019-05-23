Україна за 5 років отримала від США понад $1,1 млрд на зміцнення обороноздатності

Відповідне повідомлення опубліковано в Facebook посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 2014 року, США виділили понад 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України та захисту її кордонів", - сказано в повідомленні.

На честь оборонного партнерства між Україною і США полковник Боб Пітерс разом із генералом Малковим, командувачем Спеціальної державної транспортної служби, посадили дерево поруч із будівлею посольства.

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Раніше посольство України в США повідомило, що в Палаті представників американського Конгресу почався формальний процес затвердження проекту оборонного бюджету на наступний рік, в якому передбачено $250 млн допомоги для України.

Із зазначеної суми $50 млн пропонується направити виключно для надання летального зброї оборонного характеру, розповіли в посольстві.

Документ передбачає реалізацію таких програм, як підготовка військовослужбовців, постачання військової техніки та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальна підтримка збройних і безпекових сил української держави.

У посольстві додали, що в подальшому документ має бути затверджений у повному складі Комітету з питань асигнувань, після голосування Палатою представників і Сенатом, після чого переданий на підпис президенту США.