Верховний суд отримав другий позов про розпуск Ради

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Верховного суду в Фейсбуці.

"До Верховного суду надійшла ще одна позовна заява до президента України про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що заява подана фізичною особою в четвер, 23 травня. Зазначену справу зареєстровано під номером 9901/278/19.

Таким чином, у Верховному суді перебувають дві позовні заяви з аналогічними вимогами.

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