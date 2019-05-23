Без води можуть опинитися мешканці всієї Донецької області, - координатор "Дiй-Краматорськ" Андрій Романенко

Про це заявив координатор центру Дiй-Краматорськ Андрій Романенко.
За його словами в області відсутній будь-який громадський діалог з цього питання, а ОДА не поспішає активно залучати до його вирішення уряд. "Здебільшого проблеми (водопостачання - ред) пов'язані з окупацією частини області, а це проблеми скоріше національного, ніж регіонального рівня".
Рішення, які приймає Кабмін з цього питання активіст називає "маячнею і задзеркаллям". "Щоб якось вирішити проблему Кабінет міністрів прийняв просто геніальне рішення - дозволив "Воді Донбасу" постачати енергію самій собі. Щоправда, оскільки вона її не генерує і не оплачує, "Енергоринок" припинив постачати "Воді Донбасу" електроенергію, яку вона поставляла потім "Воді Донбасу"".
При цьому частина області вже має проблеми з водопостачанням - "Минулого разу частину об'єктів відключали на початку квітня. Тоді без води залишилися жителі Костянтинівського і Торецького району. Потім безводдя дійшло до Покровська". За словами Андрія Романенка найближчим часом через відключення електропостачання ще кілька районів і сіл Донецької області в спеку опиняться без водопостачання.
У коментарях до посту активіста користувачі опублікували відео мітингу в місті Покровськ, на якому жителі з маленькими дітьми скаржаться, що шахтарям через відсутність нормального водопостачання доводиться після зміни митися в тазику.
23 травня почалося відключення від електроенергії КП "Компанія "Вода Донбасу" за борги перед постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго". Для вирішення складної ситуації та забезпечення стабільного енергопостачання КП "Компанії "Вода Донбасу" і як наслідок - водопостачання всієї Донецької області 3 квітня відбулася нарада на чолі з Віце-прем'єр-міністром України - міністром регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Зубко Г.Г. Під час наради було підписано Протокол, де доручалося НРЕКП, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінрегіону, Донецькій ОДА та Державній аудиторській службі вжити невідкладні заходи для врегулювання ситуації в тижневий термін. Пізніше, 19 квітня під час візиту в м.Маріуполь Донецької області, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив на необхідності системного вирішення питання. Станом на кінець травня - невідомо, які заходи було вжито для врегулювання критичної ситуації.