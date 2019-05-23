Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Спілкування відбувається, пропозицію "Силі людей" подано, тому зараз м'яч, скорше, на полі колег", - сказав Юрчишин.

Народний депутат Наталія Веселова, член партії "Сила людей" зазначила, що молоді партії мають об'єднуватися навколо цінностей. А вибрати треба партію, яка вже є брендом.

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"Треба вибрати бренд, треба обрати ту партію, яка вже зареєстрована, на базі якої можна йти усім", - сказала Веселова.

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом із новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.