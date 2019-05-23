Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
23.05.19 22:13

Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Політсила Святослава Вакарчука запропонувала партії "Сила людей" іти на вибори разом і зараз очікує відповіді.

Партія Вакарчука "Голос" хоче йти на вибори разом із "Силою людей"

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Спілкування відбувається, пропозицію "Силі людей" подано, тому зараз м'яч, скорше, на полі колег", - сказав Юрчишин.

Народний депутат Наталія Веселова, член партії "Сила людей" зазначила, що молоді партії мають об'єднуватися навколо цінностей. А вибрати треба партію, яка вже є брендом.

Читайте також: Партія "Голос" готова підтримувати Зеленського у всіх його позитивних реформах, - Вакарчук. ВIДЕО

"Треба вибрати бренд, треба обрати ту партію, яка вже зареєстрована, на базі якої можна йти усім", - сказала Веселова.

Нагадаємо, 16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив, що йде в політику разом із новою політсилою - партією "Голос".

21 травня партія була зареєстрована Міністерством юстиції.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100