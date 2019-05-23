Волкер розповів Трампу про інавгурацію Зеленського: "Є вікно можливостей"

Про це Волкер написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Секретар Перрі, посол Сондланд, сенатор Джонсон і я поінформували Білий дім про враження від нашої поїздки в Україну на інавгурацію президента Зеленського. Існує вікно можливостей для просування спільних інтересів України і США", - написав Волкер.

У складі делегації від США, яка приїхала 20 травня в Україну з нагоди інавгурації президента, були - глава делегації, міністр енергетики США Рік Перрі; спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер; посол США в ЄС Гордон Сондланд; директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті Олександр Відман; а також в.о. глави дипмісії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Читайте також: США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство

Після інавгурації американська делегація зустрілася із Зеленським в Адміністрації президента.