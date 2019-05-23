Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками

Про це йдеться в заяві партії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таку систему в партії "Сила і Честь" вважають найбільш справедливою до волевиявлення народу і, більше того, першим кроком до реформування та оновлення корумпованої, нео-феодальної і автократичної політичної системи України.
"Кінцевою метою цих реформ, щодо вдосконалення законодавчої гілки влади, має бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата якої має формуватися по пропорційній системі із відкритими списками у кількості 200 народних депутатів, а верхня - по мажоритарній системі у кількості 50 сенаторів - представників окремих областей України", - йдеться в заяві.
Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах вчора не було підтримано профільним комітетом і вилучено з порядку денного. При цьому народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему із закритими списками.
"Після прийняття цього Закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство та блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці позбавляться права впливати на своїх обранців і контролювати їхню роботу", - підкреслюють у партії.
Крім цього в "Силі і Честі" висловили сподівання, що новий президент України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, внесе до парламенту законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів та про процедуру відкликання народних депутатів.
Ігор Смешко очолював СБУ, був членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, радником президента України, головою Комітету з питань розвідки при президенті. У 2019 брав участь у президентських виборах, де набрав 6,04% голосів виборців.
На сьогодні за партію "Сила і Честь" на парламентських виборах, відповідно до соцопитувань, готові проголосувати 5,1% виборців.