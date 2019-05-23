Партія Смешка виступає за вибори за пропорційною системою з відкритими списками

Про це йдеться в заяві партії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таку систему в партії "Сила і Честь" вважають найбільш справедливою до волевиявлення народу і, більше того, першим кроком до реформування та оновлення корумпованої, нео-феодальної і автократичної політичної системи України.

"Кінцевою метою цих реформ, щодо вдосконалення законодавчої гілки влади, має бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата якої має формуватися по пропорційній системі із відкритими списками у кількості 200 народних депутатів, а верхня - по мажоритарній системі у кількості 50 сенаторів - представників окремих областей України", - йдеться в заяві.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах вчора не було підтримано профільним комітетом і вилучено з порядку денного. При цьому народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему із закритими списками.

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"Після прийняття цього Закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство та блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці позбавляться права впливати на своїх обранців і контролювати їхню роботу", - підкреслюють у партії.

Крім цього в "Силі і Честі" висловили сподівання, що новий президент України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, внесе до парламенту законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів та про процедуру відкликання народних депутатів.

Ігор Смешко очолював СБУ, був членом Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, радником президента України, головою Комітету з питань розвідки при президенті. У 2019 брав участь у президентських виборах, де набрав 6,04% голосів виборців.

На сьогодні за партію "Сила і Честь" на парламентських виборах, відповідно до соцопитувань, готові проголосувати 5,1% виборців.