Сенат США планує закласти 100 млн дол. на летальну зброю для України в оборонний бюджет 2020 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольство України в США.

"Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн дол. для надання допомоги Україні у сфері безпеки, що на 50 млн дол. перевищує асигнування поточного року.

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Із зазначеної суми 100 млн дол. мають бути спрямовані виключно на летальні види озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, пропонується розширити напрямок допомоги США в зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони і протикорабельних ракет.

Закон про "Бюджет США на 2020 рік на потреби національної оборони" вступить в силу після його ухвалення Сенатом і Палатою представників і підписання Президентом США.

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