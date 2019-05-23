"Квартал 95" заблокував показ "Слуги народу" в Росії

Це зроблено на прохання правовласника, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Раніше весь серіал був доступний на Youtube в офіційному каналі студії "Квартал 95", яка зняла цей серіал. Кількість переглядів кожної серії досягала декількох мільйонів. Але з 22 травня Youtube за посиланням на всі серії повідомляє, що відео недоступне, причому в одній країні.

На запит російського інформагентства "Інтерфакс" про причини блокування серіалу для Росії компанія "Квартал 95" не відповіла.

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Тим часом, за інформацією російського видання "Ведомости", відео було заблоковано Youtube саме на прохання компанії. Блокування тимчасове, скоро серіал знову буде доступний для росіян, повідомив представник "Кварталу 95" виданню.

Серіал "Слуга народу" став найуспішнішим телевізійним проектом України восени 2015 року, частка аудиторії в день прем'єри (за даними компанії Nielsen) перевищила 30% - сказано на сайті студії "Квартал 95". Комедійний серіал із 24 серій ішов три сезони, в головних ролях знімалися артисти студії "Квартал 95". Серіал купив для показу найбільший у світі онлайн-кінотеатр Netflix.