Як передає Цензор.НЕТ, на цю заяву відреагувала британський посол в Україні Джудіт Гоф, оприлюднивши в Twitter своє фото з питальною реплікою: "Старушка?"

"До речі, це правда, що Велика Британія прожила цілий тиждень без вугілля для виробництва енергії. Рада, що Президент Зеленський звертає на це увагу", - додала посол.

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Заяву про "старушку" він зробив, виступаючи з доповіддю на українському форумі інтернет-діячів iForum 2019.

"Cтapушкa Beлика Бpитaнія зовсім нeщодaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля. І це унікальна подія. Вперше з 1882-гo року. Зa двa роки дo цього вони зробили експеримент і добу пpoжили бeз вугілля. Британці показують, що вecь світ відходить від вугілля. Що робимо ми? У ниx Poттepдaм-, іншими словами, у нac Poттepдaм+. Це абсолютно два різні світогляди", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що в Україні мають відбуватися інноваційні зміни.

"Звичайно, ми з вами не можемо все змінити. Але ми маємо змінюватися, інакше наша країна просто не має шансів. Ми маємо інноваційно змінюватися", - повідомив Зеленський.

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