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23.05.19 23:36

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ. ФОТО

Захоплені українськими військовими нові зразки зброї російського виробництва укотре доводять факт військової присутності РФ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ 01

"Під час слідчих (розшукових) дій в зоні проведення операції Об’єднаних сил працівники управління спільно зі співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України виявили снайперську гвинтівку СВД із оптичним прицілом ПСО-1 російського виробництва зі штатним заводським прикладом та цівкою, що постачаються на замовлення Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ 02

Вказана снайперська гвинтівка з оптичним прицілом віднайдена після знищення позиції снайпера російсько-терористичних військ поблизу населеного пункту Красногорівка Мар’їнського району Донецької області на початку березня 2018 року.

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Також, у населеному пункті Водяне Волноваського району Донецької області військовослужбовці Збройних Сил України виявили 72 мм малогабаритний реактивний вогнемет "МРО-А" з пострілом, у характерному для Збройних Сил Російської Федерації камуфляжному забарвленні.

Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ 03

За інформацією Міністерства оборони України, зазначені засоби ураження на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають.

"Місця виявлення зазначених зразків, а також факти їх використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань. На теперішній час проводяться відповідні експертизи, досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

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