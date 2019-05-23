Співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка

Про це він заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Рябошапки, декларацію, зокрема, подасть і глава адміністрації Андрій Богдан.
Рябошапка зазначив, що критично ставиться до того, що закон не зобов'язує подавати декларації працівників АП.
"Ми говорили з нашими колегами, декларації будуть подані. Я говорив з Богданом як з керівником, і ми їх представимо", - сказав він.
При цьому Рябошапка розповів, що поки у нього "фізично немає часу" на те, щоб заповнити декларацію.
"Але декларації будуть подані, в реєстрі, який веде Національне агентство з попередження корупції. Ми маємо показати приклад", - резюмував заступник голови АП.