Співробітники Адміністрації Президента подадуть електронні декларації про доходи та майно, - Рябошапка

Про це він заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Рябошапки, декларацію, зокрема, подасть і глава адміністрації Андрій Богдан.

Рябошапка зазначив, що критично ставиться до того, що закон не зобов'язує подавати декларації працівників АП.

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"Ми говорили з нашими колегами, декларації будуть подані. Я говорив з Богданом як з керівником, і ми їх представимо", - сказав він.

При цьому Рябошапка розповів, що поки у нього "фізично немає часу" на те, щоб заповнити декларацію.

"Але декларації будуть подані, в реєстрі, який веде Національне агентство з попередження корупції. Ми маємо показати приклад", - резюмував заступник голови АП.