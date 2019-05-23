Розцінюємо це як жарт, - глава АП Богдан про петицію щодо відставки Зеленського

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив глава АП Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розцінюємо петицію як жарт. Можливо, навіть смішний жарт", - сказав Богдан.

За його словами, законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента. "Такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента", - підкреслив він.

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Петиція свідчить про те, що є частина населення, яка не згодна з діями нового президента, вважає глава АП. "Ми працюватимемо, щоб таких людей стало менше. Підемо шляхом переконання, щоб вони стали нашими однодумцями", - підкреслив він.

Нагадуємо, на сайті глави держави опублікована петиція про відставку президента України Володимира Зеленського. Петиція була зареєстрована на сайті 22 травня, і вже 23 травня, станом на 15-11, набрала 25 тисяч підписів.