Двом екс-співробітникам "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у завданні компанії 39,8 млн грн збитків, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Наразі вирішується питання обрання їм запобіжного заходу.

Детективи НАБУ встановили, що у грудні 2015 та березні 2016 року Філія "ЦЗВ" (далі - Філія) отримала від ТОВ "Вог Аеро Джет" 30 тис. тонн дизельного пального в борг, які мала повернути до 1 березня 2016 року, або ж сплатити штраф у розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день прострочення. Повертати борг Філія почала лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні.

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Слідство вважає, що посадовці Філії свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпалива. До того ж паливо позичила Філії та сама компанія, яка виграла її конкурс із постачання, тож процес погашення міг бути доволі швидким. Проте його розпочали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування НАБУ, яке вже завершене - обвинувальний акт в березні 2019 року щодо цього епізоду скеровано до суду.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2016 року.

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