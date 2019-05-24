Ми опублікуємо не лише стенограму, але й відео зустрічі Зеленського з лідерами фракцій Ради, - Богдан

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава АП Андрій Богдан, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГУ.

"Ми не лише опублікуємо стенограму, але й відео, де буде видно висловлювання всіх голів фракцій, які підтримували, а потім змінили різко за ніч свою думку", - заявив він.

Богдан зазначив, що 22 травня парламент, відмовившись розглядати законопроект Зеленського про зміни до виборчого законодавства, дав "несподіваний урок".

"Ми вивчили цей урок. І я думаю, що мажоритарка їм не допоможе, і партія "Слуга народу" покаже гідні результати не лише за партійною системою, але і на мажоритарних округах", - сказав глава АП.

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Нагадуємо, 21 травня відбулася нарада Зеленського з лідерами фракцій. 22 травня в Раду внесли президентський законопроект про правки до виборчого законодавства, а також законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Парламент не захотів їх розглядати.

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